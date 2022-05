“Nelle tue mani c’è il sangue”: attacco hacker alle tv russe, sberleffo a Putin nel giorno della parata (Di lunedì 9 maggio 2022) attacco hacker sulla Tv russa. Un messaggio contro la guerra è apparso nei programmi dei palinsesti di Rossiya 1, Ntv Plus e Pervyi Kanal. Che hanno visto il passaggio di messaggi contro la disinformazione e la guerra proprio nel “gran”giorno della parata del 9 maggio. Lo riporta anche la Bbc. Il nome dei programmi è stato cambiato in «Nelle tue mani c’è il sangue di migliaia di ucraini e delle loro centinaia di bambini assassinati. La tv e le autorità mentono. No alla guerra», si legge. Putin umiliato nel giorno della Vittoria: l’attacco hacker Nel giorno in cui la Russia ed il presidente Putin celebrano l’anniversario ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 9 maggio 2022)sulla Tv russa. Un messaggio contro la guerra è apparso nei programmi dei palinsesti di Rossiya 1, Ntv Plus e Pervyi Kanal. Che hanno visto il passaggio di messaggi contro la disinformazione e la guerra proprio nel “gran”del 9 maggio. Lo riporta anche la Bbc. Il nome dei programmi è stato cambiato in «tuec’è ildi migliaia di ucraini e delle loro centinaia di bambini assassinati. La tv e le autorità mentono. No alla guerra», si legge.umiliato nelVittoria: l’Nelin cui la Russia ed il presidentecelebrano l’anniversario ...

