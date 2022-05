Nel Giorno della Vittoria bandiere rosse e parate anche a Kherson e Mariupol (Di lunedì 9 maggio 2022) Bombardamenti nel Luhansk, missili su Odessa. Ucciso il vicecomandante della Marina ucraina. Prosegue l'assalto all'Azovstal. Kiev: "Negoziati sospesi dopo la scoperta dei crimini di guerra". Slitta ancora la decisione Ue sull'embargo al petrolio russo. Michel celebra il Giorno dell'Europa a Odessa Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 9 maggio 2022) Bombardamenti nel Luhansk, missili su Odessa. Ucciso il vicecomandanteMarina ucraina. Prosegue l'assalto all'Azovstal. Kiev: "Negoziati sospesi dopo la scoperta dei crimini di guerra". Slitta ancora la decisione Ue sull'embargo al petrolio russo. Michel celebra ildell'Europa a Odessa

