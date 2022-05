Nel 2021 BOOM di bike sharing, ma l’aria resta inquinata (Di lunedì 9 maggio 2022) Una maggiore abitudine all’utilizzo del monopattino e della bicicletta in città non ha ridotto l’inquinamento dell’aria. E’ quanto si legge nel Rapporto MobilitAria 2022, realizzato da Kyoto Club e dall’Istituto sull’inquinamento atmosferico del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR-IIA), in collaborazione con Isfort.Nel 2021 nelle 14 città metropolitane c’è stato un potenziamento delle strade ciclabili e una vera e propria invasione di monopattini e servizi di sharing. In alcune città che erano sprovviste di servizi di sharing sono comparse le prime flotte di veicoli leggeri. A Catania tre operatori gestiscono circa mille veicoli, a Palermo 3.500 mezzi sono suddivisi per sette operatori. Milano si conferma la prima città per bike sharing con quasi 17mila mezzi in giro per le strade, ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 9 maggio 2022) Una maggiore abitudine all’utilizzo del monopattino e della bicicletta in città non ha ridotto l’inquinamento del. E’ quanto si legge nel Rapporto MobilitAria 2022, realizzato da Kyoto Club e dall’Istituto sull’inquinamento atmosferico del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR-IIA), in collaborazione con Isfort.Nelnelle 14 città metropolitane c’è stato un potenziamento delle strade ciclabili e una vera e propria invasione di monopattini e servizi di. In alcune città che erano sprovviste di servizi disono comparse le prime flotte di veicoli leggeri. A Catania tre operatori gestiscono circa mille veicoli, a Palermo 3.500 mezzi sono suddivisi per sette operatori. Milano si conferma la prima città percon quasi 17mila mezzi in giro per le strade, ...

Advertising

reportrai3 : Il 4 marzo del 2021 il Segretario Generale della Nato Jens Stoltenberg parla agli studenti del College of Europe di… - GuidoDeMartini : ?? ATTENZIONE! UNO STUDIO CONDOTTO IN ISRAELE E PUBBLICATO ??????evidenzia nel 2021, nella fascia 16-39 anni, un aument… - borghi_claudio : Mi fate una cortesia? Sono riuscito FORSE ad avere un appoggio statistico da ISTAT da cui partire. Riuscite a farmi… - micheledefeo : RT @CapitanArkham: Rilanciamo l'idea #portateciLulic: nel 2021 non abbiamo potuto salutarlo. Lulic ha giocato l'ultima partita con la #Lazi… - AforizmyFraszky : RT @BMastrotta: Sempre settembre 2021, le parole di Sileri: Queste persone (riferito ai novacse) andrebbero a calci nel sedere dall’Italia”… -