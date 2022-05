Ncuti Gatwa, il nuovo Doctor Who, ha portato il meglio dello sci-fi chic sul tappeto rosso dei Bafta (Di lunedì 9 maggio 2022) Il look di Ncuti Gatwa ai Bafta era il massimo dello sci-fi chic. Per quanto riguarda le istituzioni britanniche, Doctor Who sta in cima alla lista insieme al cambio della guardia e al lamentarsi per il meteo. Diretto dal Signore del Tempo della TV in persona, Russell T Davies, lo serie ha avuto un notevole numero di attori britannici di spicco nel ruolo principale negli ultimi anni tra cui Matt Smith, David Tenant e Jodie Whitaker (la prima volta che un Dottore donna è emersa dal TARDIS). Ieri, l'attore 29enne scozzese-ruandese Ncuti Gatwa è stato annunciato come il 14° Doctor Who, rendendolo per la prima volta una persona di colore ad interpretare il leggendario ruolo. "Grazie per tutto l'amore." Ha detto Gatwa su ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 9 maggio 2022) Il look diaiera il massimosci-fi. Per quanto riguarda le istituzioni britanniche,Who sta in cima alla lista insieme al cambio della guardia e al lamentarsi per il meteo. Diretto dal Signore del Tempo della TV in persona, Russell T Davies, lo serie ha avuto un notevole numero di attori britannici di spicco nel ruolo principale negli ultimi anni tra cui Matt Smith, David Tenant e Jodie Whitaker (la prima volta che un Dottore donna è emersa dal TARDIS). Ieri, l'attore 29enne scozzese-ruandeseè stato annunciato come il 14°Who, rendendolo per la prima volta una persona di colore ad interpretare il leggendario ruolo. "Grazie per tutto l'amore." Ha dettosu ...

