(Di lunedì 9 maggio 2022) È diventato famoso come Eric, di Sex. Orasarà ilprotagonista diWho. A dare l’annuncio è stata la Bbc: il 29enne diventerà il 14esimodeldel popolare show di fantascienza, e la prima persona nera a interpretare il ruolo principale. È inoltre tra i più giovani a ricoprire il ruolo., 29 anni, è nato in Ruanda ma ha la cittadinanza scozzese. È diventato famoso grazie al ruolo di Eric in SexIl primo, storico, Dottore, nel 1963 fu William Hartnell, che tenne il ruolo fino al 1966. A seguire hanno vestito i panni dell’alieno viaggiatore nelRichard Hurndall, David Bradley, Patrick Troughton, Jon Pertwee, Tom Baker, Peter ...

Luce_news : Ncuti Gatwa è il nuovo “Doctor Who”: da star di “Sex Education” a Signore del Tempo - AraujoBrunno_ : RT @mthsmnds: o ncuti gatwa vestido de giorno giovana chefe da mafia - M_arih : RT @mthsmnds: o ncuti gatwa vestido de giorno giovana chefe da mafia - red_phoenix05 : RT @jadmcu: NCUTI GATWA NUOVO DOTTORE MI SENTITE URLARE #DoctorWho - OnipotenteBR : RT @mthsmnds: o ncuti gatwa vestido de giorno giovana chefe da mafia -

Doctor Who è la serie televisiva più fortunata ed anche una delle più longeve dell'emittente televisiva inglese BBC. E' stato prodotto nel ...La scelta dicome nuovo Doctor Who ha generato un'ondata di reazioni sia da parte del pubblico di fan della serie britannica che dagli addetti ai lavori. L'ultimo in ordine di tempo è stato Matt Smith ,...Doctor Who è la serie televisiva più fortunata ed anche una delle più longeve dell’emittente televisiva inglese BBC. E’ stato prodotto nel ...Ncuti Gatwa sarà il 14° Dottore quando la serie tornerà nel 2023. La star di Sex Education di Netflix ha impressionato molto durante la sua audizione, secondo il ritorno dello showrunner Russell T ...