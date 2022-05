NBA 2022, i risultati della notte (9 maggio): Mavs e Sixers vincono di nuovo e impattano la serie, sugli scudi Doncic e Harden (Di lunedì 9 maggio 2022) Nella notte italiana si sono disputate due partite dei playoff della stagione 2021-2022 di NBA. Andiamo a scoprire come è andata a finire. Tutto da rifare per i Phoenix Suns, che cedono in casa dei Dallas Mavericks per 111-101 e vedono la serie impattare sul 2-2. Dallas vince meritatamente, guidando quasi fin dalla palla a due la partita, toccando i 17 punti di vantaggio a inizio secondo quarto e poi mantenendo i Suns sempre a distanza di sicurezza. A Phoenix non basta un Devin Booker da 35 punti, miglior marcatore della serata, mentre a Dallas protagonista è il solito Luka Doncic che chiude il match con 26 punti e 11 assist. Pareggiano la serie anche i Philadelphia Sixers, che si impongono 116-108 sui Miami Heat. Sfida che resta in equilibrio fino ... Leggi su oasport (Di lunedì 9 maggio 2022) Nellaitaliana si sono disputate due partite dei playoffstagione 2021-di NBA. Andiamo a scoprire come è andata a finire. Tutto da rifare per i Phoenix Suns, che cedono in casa dei Dallas Mavericks per 111-101 e vedono laimpattare sul 2-2. Dallas vince meritatamente, guidando quasi fin dalla palla a due la partita, toccando i 17 punti di vantaggio a inizio secondo quarto e poi mantenendo i Suns sempre a distanza di sicurezza. A Phoenix non basta un Devin Booker da 35 punti, miglior marcatoreserata, mentre a Dallas protagonista è il solito Lukache chiude il match con 26 punti e 11 assist. Pareggiano laanche i Philadelphia, che si impongono 116-108 sui Miami Heat. Sfida che resta in equilibrio fino ...

