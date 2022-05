Nato, generale Tricarico: “Mai vista così asservita agli Usa” (Di lunedì 9 maggio 2022) (Adnkronos) – “C’è da sperare che l’apparente inattività e sonnolenza della nostra diplomazia sia solo apparente, che fino adesso, come ha lasciato intendere il ministro Di Maio, siano stati attivi dietro le quinte e che Draghi si faccia portatore presso gli Stati Uniti non tanto di una visione italiana quanto di una visione coordinata almeno con altri principali partner europei, Francia e Germania. Il piatto forte dell’incontro dovrebbe essere proprio la Nato, il cui grado di asservimento all’indirizzo statunitense ha raggiunto un livello mai visto in passato e certamente indecoroso. E’ importante che Draghi avvii un percorso di recupero di un ruolo da parte dell’Italia, che non sia quello di una sottomissione così manifesta”. E’ quanto afferma all’Adnkronos il generale Leonardo Tricarico, ex capo di Stato maggiore ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 9 maggio 2022) (Adnkronos) – “C’è da sperare che l’apparente inattività e sonnolenza della nostra diplomazia sia solo apparente, che fino adesso, come ha lasciato intendere il ministro Di Maio, siano stati attivi dietro le quinte e che Draghi si faccia portatore presso gli Stati Uniti non tanto di una visione italiana quanto di una visione coordinata almeno con altri principali partner europei, Francia e Germania. Il piatto forte dell’incontro dovrebbe essere proprio la, il cui grado di asservimento all’indirizzo statunitense ha raggiunto un livello mai visto in passato e certamente indecoroso. E’ importante che Draghi avvii un percorso di recupero di un ruolo da parte dell’Italia, che non sia quello di una sottomissionemanifesta”. E’ quanto afferma all’Adnkronos ilLeonardo, ex capo di Stato maggiore ...

