Nastro di san Giorgio | cos' è il simbolo della lealtà a Putin apparso alla parata e dove è vietato

È vietato in alcuni Paesi, proprio perché richiama l'imperialismo russo. In Russia, invece, il nastro di San Giorgio è un fiocco che si appunta al petto con orgoglio. È un simbolo patriottico. Lo indossa anche Putin. Ricorre anche nelle uniformi dell'esercito che ha invaso l'Ucraina. Questa notte, l'Assemblea popolare della Gagauzia, regione autonoma della Moldova filo russa, ha votato all'unanimità una risoluzione che consente l'uso del nastro di San Giorgio sul territorio della Gagauzia il 9 maggio, giorno in cui a Mosca si celebra la Vittoria della Russia contro la Germania nazista del '45.