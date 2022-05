Napoli, Spalletti dà due giorni di riposo alla squadra, gli allenamenti riprendono domani (Di lunedì 9 maggio 2022) Dopo la vittoria sul Torino in campionato, nella trasferta di sabato, l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha lasciato due giorni di riposo alla squadra. Il club ha comunicato che gli allenamenti a Castel Volturno riprenderanno domani, per iniziare a preparare la sfida di domenica contro il Genoa, allo stadio Maradona. “Dopo il successo a Torino, il Napoli riprenderà domani, dopo due giorni di riposo, gli allenamenti all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Genoa in programma domenica allo Stadio Maradona per la 37esima giornata di Serie A”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 9 maggio 2022) Dopo la vittoria sul Torino in campionato, nella trasferta di sabato, l’allenatore del, Luciano, ha lasciato duedi. Il club ha comunicato che glia Castel Volturno riprenderanno, per iniziare a preparare la sfida di domenica contro il Genoa, allo stadio Maradona. “Dopo il successo a Torino, ilriprenderà, dopo duedi, gliall’SSCKonami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Genoa in programma domenica allo Stadio Maradona per la 37esima giornata di Serie A”. L'articolo ilsta.

