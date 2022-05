Napoli, nessun medico al concorso per emergenza al Cardarelli (Di lunedì 9 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Una sola domanda, ma non ammissibile. Non c’è dunque nemmeno un partecipante al concorso per i sei posti da dirigente della medicina d’urgenza al pronto soccorso dell’Ospedale Cardarelli di Napoli, balzato in questi giorni agli onori delle cronache per il suo sovraffollamento. Con un boom di 180 ricoverati, il pronto soccorso ha potuto smistare i pazienti in altri ospedali, ma non riesce ad aumentare il personale del reparto, affollato da anni. “Il concorso di oggi a zero partecipanti – spiega il direttore del Cardarelli, Giuseppe Longo – è un caso che ricalca quello degli ultimi tre anni. Io ho indetto undici concorsi per la medicina d’urgenza in tre anni e sono riuscito ad assumere 12 medici, in media uno a concorso. Ora proviamo ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 9 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– Una sola domanda, ma non ammissibile. Non c’è dunque nemmeno un partecipante alper i sei posti da dirigente della medicina d’urgenza al pronto soccorso dell’Ospedaledi, balzato in questi giorni agli onori delle cronache per il suo sovraffollamento. Con un boom di 180 ricoverati, il pronto soccorso ha potuto smistare i pazienti in altri ospedali, ma non riesce ad aumentare il personale del reparto, affollato da anni. “Ildi oggi a zero partecipanti – spiega il direttore del, Giuseppe Longo – è un caso che ricalca quello degli ultimi tre anni. Io ho indetto undici concorsi per la medicina d’urgenza in tre anni e sono riuscito ad assumere 12 medici, in media uno a. Ora proviamo ...

