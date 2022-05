Napoli, domani la ripresa degli allenamenti dopo due giorni di riposo (Di lunedì 9 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutodopo il successo a Torino, il Napoli riprenderà domani, dopo due giorni di riposo, gli allenamenti all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Genoa in programma domenica allo Stadio Maradona per la 37esima giornata di Serie A. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 9 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoil successo a Torino, ilriprenderàduedi, gliall’SSCKonami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Genoa in programma domenica allo Stadio Maradona per la 37esima giornata di Serie A. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** ##Napoli, domani la ripresa degli allenamenti dopo due giorni di riposo ** - Einaudieditore : RT @FrancescaNevis: Domani arriva in libreria per @Einaudieditore il nuovo libro di @LorenzoMarone «Le madri non dormono mai». Oggi pomer… - lea_nocera : #agenda domani 10 maggio Memoria collettiva del #Punk in #Turchia con Carlotta De Sanctis (IUAV, Venezia) a #Napoli… - ValeriaParrell2 : RT @FrancescaNevis: Domani arriva in libreria per @Einaudieditore il nuovo libro di @LorenzoMarone «Le madri non dormono mai». Oggi pomer… - 100x100Napoli : Domani il Napoli riprenderà gli allenamenti -