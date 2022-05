Napoli, Bargiggia: “Per Osimhen nessuna offerta concreta. Per Ospina la società non vuole partecipare ad aste” (Di lunedì 9 maggio 2022) Napoli Bargiggia – A 1 Football Club, trasmissione radiofonica in onda su 1 Station Radio e condotta da Luca Cerchione, è intervenuto lo storico giornalista Mediaset, Paolo Bargiggia. Un nostro ascoltatore chiede se è vero che ci sono stati dissapori tra Spalletti e il suo staff per la questione della preparazione fisica? “No, non mi risulta. So che il tema della preparazione atletica era stato sollevato anche da una sorta di ‘indagine interna’ di De Laurentiis. I parametri fisici dei giocatori del Napoli sono stati considerati buoni. I dubbi erano più legati ad un carico di lavoro blando ma, onestamente, non mi risultano dissapori tra Spalletti e il proprio staff”. Se partisse Osimhen qual è il primo nome possibile per sosituirlo? “Avevamo già parlato di Armando Broja, giocatore che ha un valore dai ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 9 maggio 2022)– A 1 Football Club, trasmissione radiofonica in onda su 1 Station Radio e condotta da Luca Cerchione, è intervenuto lo storico giornalista Mediaset, Paolo. Un nostro ascoltatore chiede se è vero che ci sono stati dissapori tra Spalletti e il suo staff per la questione della preparazione fisica? “No, non mi risulta. So che il tema della preparazione atletica era stato sollevato anche da una sorta di ‘indagine interna’ di De Laurentiis. I parametri fisici dei giocatori delsono stati considerati buoni. I dubbi erano più legati ad un carico di lavoro blando ma, onestamente, non mi risultano dissapori tra Spalletti e il proprio staff”. Se partissequal è il primo nome possibile per sosituirlo? “Avevamo già parlato di Armando Broja, giocatore che ha un valore dai ...

