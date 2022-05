Nanotecnologie, progetto per Marina militare per eliche elicotteri e turbine navi (Di lunedì 9 maggio 2022) Palermo, 9 mag. (Adnkronos) - "Le Nanotecnologie stanno riscrivendo il ruolo della Difesa e dell'Aerospazio. I formulati in nanotecnologia sono importantissimi per il loro futuro perché tali trattamenti permettono di proteggere e rafforzare i mezzi e gli strumenti più a lungo nel tempo, questo perché le nanoparticelle consentono di creare uno scudo per le superfici e per i metalli. Abbiamo avviato una serie di progetti che stiamo sviluppando e stiamo portando avanti, tra questi uno con la Marina militare per le eliche degli elicotteri e le turbine delle navi, con dei trattamenti anticorrosivi e distaccati, i quali non generano modifiche alla superfici ma vanno a rafforzarle”. A dirlo Sabrina Zuccalà, presidente del laboratorio internazionale ‘4ward360' che ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 9 maggio 2022) Palermo, 9 mag. (Adnkronos) - "Lestanno riscrivendo il ruolo della Difesa e dell'Aerospazio. I formulati in nanotecnologia sono importantissimi per il loro futuro perché tali trattamenti permettono di proteggere e rafforzare i mezzi e gli strumenti più a lungo nel tempo, questo perché le nanoparticelle consentono di creare uno scudo per le superfici e per i metalli. Abbiamo avviato una serie di progetti che stiamo sviluppando e stiamo portando avanti, tra questi uno con laper ledeglie ledelle, con dei trattamenti anticorrosivi e distaccati, i quali non generano modifiche alla superfici ma vanno a rafforzarle”. A dirlo Sabrina Zuccalà, presidente del laboratorio internazionale ‘4ward360' che ha ...

