Muriel ispira e Pasalic fa 13 | in trasferta Dea da Champions

(Di lunedì 9 maggio 2022) Chiamate Atalanta 3-1, 3-1. Dal Venezia allo Spezia, la legge della Dea si conferma: è la 12ª vittoria fuori casa, un record nella storia della società nerazzurra, che quando viaggia ha un rendimento (39 punti) inferiore solo a Napoli e Milan. L’altra faccia, decisamente meno allegra, è quella delle partite al Gewiss Stadium, che relegano la Bergamasca al 13° posto in casa, poco sopra le squadre che lottano per la salvezza. Un rovescio della medaglia da psicanalizzare… Ma ora è giusto celebrare questa nuova vittoria che tiene i Gaspboys agganciati al treno per l’Europa. E non è certo solo merito della maglia corallo, quella portafortuna. L’Atalanta batte lo Spezia perché usa la testa, come sul gol di Djimsiti che vale il 2-1, su assist sempre di testa dell’altro corazziere della difesa, Demiral e poi perché fa valere la classe dei suoi giocatori di miglior qualità. ...

