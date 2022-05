Mourinho 'Roma chiede rispetto ai Banti, tolti tanti punti' (Di lunedì 9 maggio 2022) "Abbiamo il rispetto dei Romanisti ma lo vorremmo anche dai Banti di questa vita, che seduti nella loro sedia hanno tolto tanti, tanti punti a questi ragazzi". Così l'allenatore della Roma, Josè ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 9 maggio 2022) "Abbiamo ildeinisti ma lo vorremmo anche daidi questa vita, che seduti nella loro sedia hanno toltoa questi ragazzi". Così l'allenatore della, Josè ...

Advertising

GoalItalia : Mourinho sbotta dopo Fiorentina-Roma e attacca il VAR Banti ????? - FBiasin : Ennesima finale per #Mourinho che in qualche modo ha già vinto, perché se il tuo stadio è sempre pieno (e quest’ann… - OfficialASRoma : ?? Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #RomaLCFC ?? ?? DAJE ROMA DAJE! ?? #UECL #ASRoma - antonio12659828 : E se #Dybala andasse alla #Roma da #Mourinho e #zaniolo andasse alla #juve ?? Così a sensazione Certo che la juve… - imbaedo1 : La Roma che perde post partita in competizione europea? Chi l’avrebbe mai detto ?? con l’Inter l’anno del triplete 1… -