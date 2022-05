Mountain Bike, Coppa del Mondo Albstadt 2022: Pidcock detta subito legge, McConnell domina (Di lunedì 9 maggio 2022) Al termine del weekend in cui si è tenuta la seconda tappa della Coppa del Mondo 2022 di Mountain Bike ad Albstadt, in Germania, sono arrivati numerosi spunti di riflessione, frutto appunto dei risultati delle gare di tutte le categorie protagoniste della Coppa del Mondo. Partendo dagli uomini, l’esordio, nonché il ritorno del britannico Thomas Pidcock ha rispettato le aspettative: infatti, l’uomo più atteso non ha affatto deluso, concedendosi anche il lusso – per certi versi – di chiudere la gara in impennata. Il suo, in gara, è stato un vero e proprio dominio, con i rivali (Schurter e Dascalu su tutti) che non hanno potuto far nulla a fronte di una netta superiorità. Va comunque considerato che il tracciato era particolarmente adatto ... Leggi su oasport (Di lunedì 9 maggio 2022) Al termine del weekend in cui si è tenuta la seconda tappa delladeldiad, in Germania, sono arrivati numerosi spunti di riflessione, frutto appunto dei risultati delle gare di tutte le categorie protagoniste delladel. Partendo dagli uomini, l’esordio, nonché il ritorno del britannico Thomasha rispettato le aspettative: infatti, l’uomo più atteso non ha affatto deluso, concedendosi anche il lusso – per certi versi – di chiudere la gara in impennata. Il suo, in gara, è stato un vero e proprio dominio, con i rivali (Schurter e Dascalu su tutti) che non hanno potuto far nulla a fronte di una netta superiorità. Va comunque considerato che il tracciato era particolarmente adatto ...

Advertising

testnapproved : Aumotop Copertura per pioggia per bici protezione antipolvere antipioggia resistente ai raggi UV resistente per mou… - CellinoLuigi : @DDetusc A Roma possono girare solo in mountain bike e pantacollant sudando come in un gran premio della montagna. - Valsusaoggi : MOUNTAIN BIKE, QUARTO POSTO PER IL VALSUSINO PELISSERO ALLA SECONDA TAPPA DEL 4ENDURO - viagginbici : Questo itinerario misto sterrato – asfalto è dedicato a chi ama soffrire in salita, con più di mille metri di disli… - SpazioCiclismo : Mathieu van der Poel rimanda l'appuntamento con la Mountain Bike al prossimo anno: nel 2022 solo strada, poi cominc… -