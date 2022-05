Motomondiale | GP Francia 2022 | calendario | programma | orari Guida tv Sky e TV8

Leggi su oasport

(Di lunedì 9 maggio 2022) Dopo una settimana di pausa, in questo weekend è pronto a tornare il: un entusiasmante Gran Premio di Spagna che ha visto il ritorno al trionfo di Francesco Bagnaia è ormai alle spalle, i piloti adesso si apprestano ad affrontare il GP di. Presso il Circuito Bugatti, nelle vicinanze di Le Mans, i piloti di Moto3, Moto2 e MotoGP scenderanno in pista secondo il classicodal venerdì alla domenica: infatti, il GP francese è inda venerdì 13 maggio a domenica 15. Come da tradizione, per tutte le tre categorie si partirà venerdì 13 con le prime due sessioni di prove libere; sabato 14 si svolgeranno altre prove libere (FP3 per Moto2 e Moto3, anche FP4 nel caso della MotoGP) e, soprattutto le qualifiche. L’attesa è tutta per domenica 15 con le ...