Motocross, Tim Gajser padrone della scena dopo il GP d’Italia (Di lunedì 9 maggio 2022) Si è concluso il Gran Premio d’Italia per quanto riguarda il Mondiale Motocross, settimo round della stagione. La terza competizione italiana dell’anno non delude le attese e non modifica il trend positivo di Tim Gajser, leader incontrastato della MXGP 2022. Lo sloveno ha confermato uno stato di grazia incredibile, una certezza in questo inizio anno che abbiamo ammirato anche nel ‘Bel Paese’. Honda non sbaglia con l’ex campione del mondo che solo in poche occasioni è stato messo all’angolo dai diretti rivali. Il nativo di Ptuj resta inseguito dallo spagnolo Jorge Prado (KTM), assente nell’appuntamento di ieri e il francese Maxime Renaux (Yamaha), gli unici che tentano di mettere pressione allo sloveno che con una media di punti impressionante si dirige verso la Sardegna quando tra una sola settimana ... Leggi su oasport (Di lunedì 9 maggio 2022) Si è concluso il Gran Premioper quanto riguarda il Mondiale, settimo roundstagione. La terza competizione italiana dell’anno non delude le attese e non modifica il trend positivo di Tim, leader incontrastatoMXGP 2022. Lo sloveno ha confermato uno stato di grazia incredibile, una certezza in questo inizio anno che abbiamo ammirato anche nel ‘Bel Paese’. Honda non sbaglia con l’ex campione del mondo che solo in poche occasioni è stato messo all’angolo dai diretti rivali. Il nativo di Ptuj resta inseguito dallo spagnolo Jorge Prado (KTM), assente nell’appuntamento di ieri e il francese Maxime Renaux (Yamaha), gli unici che tentano di mettere pressione allo sloveno che con una media di punti impressionante si dirige verso la Sardegna quando tra una sola settimana ...

