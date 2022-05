Mose | il commissario dell’opera a due anni dall’incarico ammette che i lavori sono rimasti fermi E il collaudo è ancora lontano

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 maggio 2022) Duee mezzo dopo la nomina astraordinario per il, con l’incarico di accelerarne la realizzazione, l’architetto Elisabetta Spitz ha convocato i giornalisti nella sede dell’Amministrazione della Città Metropolitana, per comunicare che in questo arco di tempo idel. È vero che per alcune decine di volte le paratoiestate alzate nel 2020 e 2021, main fase provvisoria, per tenere il centro storico all’asciutto dalle acque alte. Eppure i cantieri dovrebbero – il condizionale è sempre d’obbligo per un’opera iniziata 19fa elontana dalla conclusione e dal– ripartire non prima di metà ...