Mosca, il giorno della parata. (Di lunedì 9 maggio 2022) Per chi si aspetta per oggi la ‘fine del mondo’, bè dovrà rimandarla ad un altro giorno. Il presidente russo Vladimir Putin ha, infatti, aperto con un discorso molto sobrio la celebrazione del ‘9 Maggio’: “Compagni ufficiali, sottoufficiali, compagni, generali e ammiragli, mi congratulo con voi per il 77esimo anniversario della grande vittoria. Anche ora Leggi su freeskipper (Di lunedì 9 maggio 2022) Per chi si aspetta per oggi la ‘fine del mondo’, bè dovrà rimandarla ad un altro. Il presidente russo Vladimir Putin ha, infatti, aperto con un discorso molto sobrio la celebrazione del ‘9 Maggio’: “Compagni ufficiali, sottoufficiali, compagni, generali e ammiragli, mi congratulo con voi per il 77esimo anniversariogrande vittoria. Anche ora

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Con l'attacco all'Ucraina Mosca ha risposto ad 'una minaccia diretta vicino ai confini russi' perché 'un… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | A Mosca è il giorno della parata per il 'Giorno della Vittoria'. Attesa per il discorso di Putin #ANSA - Agenzia_Ansa : UCRAINA | A Mosca la parata militare per il giorno della vittoria sul nazismo. LE FOTO #ANSA - Stele666 : RT @MariaDellaMoni6: Mosca 9 maggio giorno della vittoria - annalamb35 : @AndreaRomano9 Non ci posso credere ?????????.. Ti strapaghiamo pure, torna a scuola. Oggi #Mosca ,celebra il Giorno… -