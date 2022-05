Mosca celebra parata vittoria. Putin: da Nato minaccia inammissibile a nostri confini (Di lunedì 9 maggio 2022) Sembra cancellata per le condizioni meteo nella capitale, la parte aerea della parata militare per il V - Day a Mosca che celebra 77 anni della vittoria russa su Hitler. Intanto Zelensky non si fa ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 9 maggio 2022) Sembra cancellata per le condizioni meteo nella capitale, la parte aerea dellamilitare per il V - Day ache77 anni dellarussa su Hitler. Intanto Zelensky non si fa ...

Advertising

TgLa7 : In tribuna anche il patriarca #Kirill e il ministro degli esteri #Lavrov. Il presidente della Federazione russa: au… - transnazionale : Da Parigi a Mosca, passando per Kiev: il mondo celebra il 'Giorno della Vittoria' #spaziotransnazionale informa - Livia_DiGioia : RT @TassoOfficial: Da Parigi a Mosca, passando per Kiev: il mondo celebra il 'Giorno della Vittoria'. La data, l'8 maggio 1945, ricorda la… -