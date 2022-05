Morto Walter De Benedetto | simbolo della battaglia per la liberalizzazione della cannabis a scopo terapeutico

Advertising

marcocappato : Walter De Benedetto è morto. La prima volta mi parlava del suo fine vita. Si è poi battuto contro la violenza di un… - Corriere : Morto Walter De Benedetto, si è battuto per l’utilizzo della cannabis terapeutica - MediasetTgcom24 : Cannabis, morto Walter De Benedetto: malato simbolo della battaglia per la liberalizzazione #walterdebenedetto… - MirtaBaratto : RT @marcocappato: Walter De Benedetto è morto. La prima volta mi parlava del suo fine vita. Si è poi battuto contro la violenza di uno Stat… - lucia_preiata : RT @marcocappato: Walter De Benedetto è morto. La prima volta mi parlava del suo fine vita. Si è poi battuto contro la violenza di uno Stat… -

Con queste parole su Facebook gli attivisti dell'organizzazione no profit Meglio legale annunciano la scomparsa di, l'uomo che era diventato uno dei malati simbolo della battaglia per la ...E' morto a 49 anni Walter De Benedetto: uno dei malati simbolo della battaglia per la liberalizzazione della cannabis a scopo terapeutico.E' morto a 49 anni Walter De Benedetto: l'uomo, che viveva a Olmo, nel comune di Arezzo, era uno dei malati simbolo della battaglia per la liberalizzazione della cannabis a scopo terapeutico.