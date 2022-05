Morto Walter De Benedetto, simbolo della battaglia per la legalizzazione della cannabis (Di lunedì 9 maggio 2022) Non ce l’ha fatta Walter De Benedetto, 49 anni, l’uomo diventato simbolo della battaglia per la legalizzazione della cannabis a scopo terapeutico. L’uomo viveva a Olmo, nel comune di Arezzo. Malato da anni di una grave forma di artrite reumatoide, era stato assolto nell’aprile di un anno fa dall’accusa di aver coltivato marijuana a casa perché il fatto non sussiste. Per il Gup di Arezzo, infatti, la produceva e utilizzava a scopo terapeutico per la sua malattia. A Open aveva raccontato la sua storia: le dosi di cannabis che gli venivano garantite dall’Asl di Arezzo non gli bastavano, così aveva finito per coltivarla in giardino fino all’irruzione dei carabinieri. «Rischio il carcere? Io sono già ... Leggi su open.online (Di lunedì 9 maggio 2022) Non ce l’ha fattaDe, 49 anni, l’uomo diventatoper laa scopo terapeutico. L’uomo viveva a Olmo, nel comune di Arezzo. Malato da anni di una grave forma di artrite reumatoide, era stato assolto nell’aprile di un anno fa dall’accusa di aver coltivato marijuana a casa perché il fatto non sussiste. Per il Gup di Arezzo, infatti, la produceva e utilizzava a scopo terapeutico per la sua malattia. A Open aveva raccontato la sua storia: le dosi diche gli venivano garantite dall’Asl di Arezzo non gli bastavano, così aveva finito per coltivarla in giardino fino all’irruzione dei carabinieri. «Rischio il carcere? Io sono già ...

marcocappato : Walter De Benedetto è morto. La prima volta mi parlava del suo fine vita. Si è poi battuto contro la violenza di un… - Corriere : Morto Walter De Benedetto, si è battuto per l’utilizzo della cannabis terapeutica - jmatanza7 : RT @marcocappato: Walter De Benedetto è morto. La prima volta mi parlava del suo fine vita. Si è poi battuto contro la violenza di uno Stat… - mattinodipadova : Cannabis terapeutica, è morto ad Arezzo Walter De Benedetto: si era battuto per la legalizzazione e anche per l’eut… - ComandanteLupo : Morto Walter De Benedetto, paladino per la legalizzazione della cannabis. -