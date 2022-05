Morto Walter De Benedetto | paladino per la legalizzazione della cannabis

(Di lunedì 9 maggio 2022) L'attivista, affetto da artride reumatoide, era stato assolto nel processo per detenzione di droga. Coltivava la marijuana per curarsi

Advertising

marcocappato : Walter De Benedetto è morto. La prima volta mi parlava del suo fine vita. Si è poi battuto contro la violenza di un… - Corriere : Morto Walter De Benedetto, si è battuto per l’utilizzo della cannabis terapeutica - elimir73 : RT @SkyTG24: Cannabis terapeutica, morto Walter De Benedetto: malato simbolo della battaglia - eudaimonia00_ : RT @Corriere: Morto Walter De Benedetto, si è battuto per l’utilizzo della cannabis terapeutica - SkyTG24 : Cannabis terapeutica, morto Walter De Benedetto: malato simbolo della battaglia -

E'a 49 anniDe Benedetto : l'uomo, che viveva a Olmo , nel comune di Arezzo, era uno dei malati simbolo della battaglia per la liberalizzazione della cannabis a scopo terapeutico. ..."La prima volta che sono stato a casa di" scrive Cappato " era perché voleva parlare del suo fine vita. Da allora, invece, ha scelto di battersi come un leone contro l'idiozia e la violenza ...AREZZO. Walter De Benedetto, il 49enne aretino divenuto simbolo della battaglia per la liberalizzazione della cannabis a scopo terapeutico, è morto per un arresto cardiaco. Malato da anni di una grave ...De Benedetto era malato da anni di una grave forma di artrite reumatoide, una malattia rara neurodegenerativa. Nell’aprile del 2021 era stato assolto dall’accusa di aver coltivato a casa marijuana, ...