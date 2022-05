Morto Walter De Benedetto, paladino della cannabis terapeutica: era malato da anni di artrite reumatoide (Di lunedì 9 maggio 2022) ' Nella notte purtroppo ci ha lasciato Walter De Benedetto . Con il suo coraggio è riuscito a portare il tema della cannabis terapeutica all'attenzione dell'opinione pubblica ' . Con queste parole su ... Leggi su leggo (Di lunedì 9 maggio 2022) ' Nella notte purtroppo ci ha lasciatoDe. Con il suo coraggio è riuscito a portare il temaall'attenzione dell'opinione pubblica ' . Con queste parole su ...

