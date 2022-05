Morto Walter De Benedetto | era stato assolto per aver coltivato cannabis terapeutica in casa Cappato | “Lottò contro la violenza dello Stato”

(Di lunedì 9 maggio 2022) Esattamente un anno fa il tribunale gli aveva dato ragione, sostenendo che potesse coltivarein. Lo aveva fatto perché la quantità non bastava la quantità riconosciutagli a scopi curativi e spesso l’approvvigionamento aveva tempi lenti rispetto alle sue necessità. Una battaglia di civiltà, quella diDe, disabile aretino di 49enne,nelle scorse ore. L’annuncio èdato tramite la sua pagina Facebook. Deera affetto da artrite reumatoide, una malattia rara neurodegenerativa e altamente invalidante, e da anni si batteva per una causa che riguarda migliaia di persone in Italia che soffrono di malattie neurodegenerative, compreso il declino cognitivo. La vicenda giudiziaria era ...

Advertising

marcocappato : Walter De Benedetto è morto. La prima volta mi parlava del suo fine vita. Si è poi battuto contro la violenza di un… - corrierefirenze : Aveva 49 anni #walterdebenedetto - ivabubu : RT @marcocappato: Walter De Benedetto è morto. La prima volta mi parlava del suo fine vita. Si è poi battuto contro la violenza di uno Stat… - Debora72174569 : RT @marcocappato: Walter De Benedetto è morto. La prima volta mi parlava del suo fine vita. Si è poi battuto contro la violenza di uno Stat… - circular_timey : RT @marcocappato: Walter De Benedetto è morto. La prima volta mi parlava del suo fine vita. Si è poi battuto contro la violenza di uno Stat… -

LA NAZIONE

"Aldo Moro Amici lo volevano"/ Gen. Cornacchia: "Nessuno ha voluto liberarlo" Ci aiuta da ... Marino Tedeschi suonava la chitarra e dopo 45 anni ha rincontratoDi Cera, che per un breve ...Il suoè piuttosto incazzoso. Quanto le somiglia È vero che in vecchiaia si diventa più ... chiedendogli di vestirmi da sposa nella cassa da. Quella pellicola ha 40 anni e penso fosse ... E' morto Walter De Benedetto: si batteva da anni per la cannabis terapeutica INDICE nascondi 1. Walter De Benedetto, il commiato social: “Leader gentile” 2. Chi era Walter De Benedetto Walter De Benedetto è morto questa notte ad Arezzo all’età di 50 anni (ne avrebbe compiuti ...Accusato per avere delle piantine in giardino era stato completamente assolto: era diventato un simbolo della campagna nazionale ...