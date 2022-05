Morta la donna più anziana d’Italia: Angela aveva 112 anni (Di lunedì 9 maggio 2022) È Morta la donna più anziana d’Italia. Angela Tiraboschi era la nonna del nostro Paese, aveva 112 anni. E’ deceduta nel sonno la notte scorsa nella sua casa di via Coghetti a Bergamo. Angela aveva compiuto 112 anni lo scorso 19 aprile. ed era la donna più anziana in Italia, oltre che la Bergamasca più longeva di sempre. Era nata a Oltre il Colle (Bergamo), casalinga per tutta la vita e tifosa dell’Atalanta, come ogni anno avrebbe voluto passare l’estate nella suo paese d’origine. Lascia quattro figli, Roberto, Maria, Luciana e Piero, tutti di età compresa tra i 70 e gli 85 anni. Per il suo 112/o compleanno aveva ricevuto gli auguri anche del ... Leggi su blog.libero (Di lunedì 9 maggio 2022) ÈlapiùTiraboschi era la nonna del nostro Paese,112. E’ deceduta nel sonno la notte scorsa nella sua casa di via Coghetti a Bergamo.compiuto 112lo scorso 19 aprile. ed era lapiùin Italia, oltre che la Bergamasca più longeva di sempre. Era nata a Oltre il Colle (Bergamo), casalinga per tutta la vita e tifosa dell’Atalanta, come ogni anno avrebbe voluto passare l’estate nella suo paese d’origine. Lascia quattro figli, Roberto, Maria, Luciana e Piero, tutti di età compresa tra i 70 e gli 85. Per il suo 112/o compleannoricevuto gli auguri anche del ...

