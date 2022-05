Moldavia a un passo dal colpo di Stato | la situazione precipita | il blitz di Igor Dodon per consegnare il Paese a Putin

(Di lunedì 9 maggio 2022) Laa undal golpe. L'indiscrezione arriva il 9 maggio, giorno in cui la Russia è impegnata a festeggiare la vittoria durante la seconda guerra mondiale sui nazisti tedeschi. Alla guida del possibiledi, leader filorusso, che starebbe convocando su Telegram tutti i moldavi. L'invito, come spiegato da Repubblica, è quello a "manifestare contro il governo nella piazza della Grande Assemblea. Insieme spalla a spalla, come molti anni di seguito, passeremo attraverso la marcia della vittoria con i ritratti dei nostri eroi. Mostriamo che siamo tanti e uniti, nessuno è dimenticato, niente è dimenticato". Da giorni infatti ilvive forti tensioni, con attacchi dalle origini ancora sconosciute. Il timore è dunque quello di un ...

Advertising

infoitinterno : Moldavia 'a un passo dal colpo di Stato': indiscrezioni, il blitz di Igor Dodon per consegnare il paese a Putin - anna_kouadio : RT @Libero_official: Nel giorno della parata di #Putin, la #Moldavia è costretta a blindarsi: il timore è un golpe fronteggiato da Igor Dod… - Libero_official : Nel giorno della parata di #Putin, la #Moldavia è costretta a blindarsi: il timore è un golpe fronteggiato da Igor… - francang1950 : @Agenzia_Ansa E' solo un altro passo verso...speriamo che la Moldavia prepari al massimo qualche scudo di difesa?? - biabotnari : RT @salvinimi: Putin che dopo due mesi che non riesce prendere Ucraina vuole fare la guerra alla Moldavia, assomiglia a quel bullo che quan… -

Liberoquotidiano.it

Per Metsola, il prossimodeve essere una convenzione. (Foto SIR/Parlamento europeo) (Foto SIR/... ha detto riferendosi all'aspirazione dell'Ucraina,Georgia a entrare nell'Ue. La guerra ...... ecco perché il prossimodev'essere la convenzione, dice Metsola. Ci sono cose che non ... non ci sono stati grandi e piccoli, forti e deboli; oggi guardiamo a Ucraina GeorgiaBalcani ... Moldavia "a un passo dal colpo di Stato": indiscrezioni, il blitz di Igor Dodon per consegnare il paese a Putin Il timore è dunque quello di un 'golpe bianco', ossia con un presidente che viene deposto senza alcun colpo ferire. 09 maggio 2022 a. a. a. La Moldavia a un passo dal golpe. Insieme spalla a spalla, c ..."La minaccia che affrontiamo è reale. Quale sarà il giudizio della storia delle nostre azioni Le generazioni future leggeranno del trionfo del multilateralismo sull'isolazionismo", ha aggiunto ...