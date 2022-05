Mogliano (Treviso), tentano di rapire una bambina di 4 anni nel sottopasso della stazione (Di lunedì 9 maggio 2022) Mogliano (Treviso), tentativo di rapimento di una bambina nel sottopasso della stazione Come scrive tgcom24.mediaset.it, in tre si sarebbero avvicinati alla mamma e alla figlia sabato pomeriggio, ... Leggi su blitzquotidiano (Di lunedì 9 maggio 2022)), tentativo di rapimento di unanelCome scrive tgcom24.mediaset.it, in tre si sarebbero avvicinati alla mamma e alla figlia sabato pomeriggio, ...

Advertising

infoitinterno : Mogliano (Treviso), tentano di rapire una bambina di 4 anni nel sottopasso della stazione - AnnaP1953 : RT @Massimi06250625: Mogliano Veneto (TREVISO): IMMIGRATI LE STRAPPANO FIGLIA DALLE BRACCIA PER RAPIRLA IN SOTTOPASSO STAZIONE - Dory79898012 : RT @Massimi06250625: Mogliano Veneto (TREVISO): IMMIGRATI LE STRAPPANO FIGLIA DALLE BRACCIA PER RAPIRLA IN SOTTOPASSO STAZIONE - romait_it : Shock a Mogliano (TV): tentativo di rapimento di una bambina mentre passeggiava con la mamma -… -