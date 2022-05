Milano | l’associazione VIDAS festeggia 40 anni a fianco dei malati terminali e ringrazia i volontari con Elio Loro rispondono così – Video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 maggio 2022) Aiutare gratuitamente, 250 pazienti al giorno, con 450 tra operatori sociosanitari ea disposizione. È la missione dell’organizzazionediato che dal 1982 garantisce quotidianamente assistenza a chi non può guarire, proponendo tre percorsi differenziati, cure domiciliari, negli hospice e presso Casa Sollievo Bimbi, oltre che in degenza e in day hospice, quest’annoi suoi 40di attività adelle famiglie che si trovano a vivere momenti delicatissimi per se e per i propri cari. Per celebrare questo importanteversario l’organizzazione ha scelto il cantantecome testimonial e gli ha affidato una sorta di “missione” per ...