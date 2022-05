Milan, Pioli premia i rossoneri: giornata di riposo dopo la vittoria a Verona (Di lunedì 9 maggio 2022) Stefano Pioli ha deciso di concedere una giornata di riposo ai suoi calciatori dopo Hellas Verona-Milan, sfida terminata 1-3 in favore dei rossoneri. La doppietta di Tonali e il gol di Florenzi hanno proiettato il Diavolo in Paradiso, con i meneghini sempre più vicini alla conquista dello Scudetto a due giornata dalla conclusione della Serie A 2021/2022. L’allenatore del Milan, dopo un allenamento di scarico di scena nella giornata di oggi, lunedì 9 maggio, ha garantito un giorno libero ai giocatori, unico però considerando l’imminente impegno con l’Atalanta di Gian Piero Gasperini e quindi la necessità di preparare bene l’importante partita in programma al Giuseppe Meazza in San Siro. Il ... Leggi su sportface (Di lunedì 9 maggio 2022) Stefanoha deciso di concedere unadiai suoi calciatoriHellas, sfida terminata 1-3 in favore dei. La doppietta di Tonali e il gol di Florenzi hanno proiettato il Diavolo in Paradiso, con i meneghini sempre più vicini alla conquista dello Scudetto a duedalla conclusione della Serie A 2021/2022. L’allenatore delun allenamento di scarico di scena nelladi oggi, lunedì 9 maggio, ha garantito un giorno libero ai giocatori, unico però considerando l’imminente impegno con l’Atalanta di Gian Piero Gasperini e quindi la necessità di preparare bene l’importante partita in programma al Giuseppe Meazza in San Siro. Il ...

