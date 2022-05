Milan | Pioli | ' Innamorato dei miei giocatori A Chi assomiglia Tonali? Forse a De Rossi'

(Di lunedì 9 maggio 2022)Verona, 8 maggio 2020 " A 180' dalla fine del campionato ilsfata il tabu del Bentegodi e della "fatal Verona" e torna in vetta alla classifica in solitaria dopo aver piegato l'Hellas 3 - ...

Advertising

cmdotcom : #Milan, a #Verona l'ha vinta #Pioli. Lo #scudetto si decide domenica e l'Atalanta può farlo vincere all'#Inter… - GoalItalia : Pioli vuole chiudere il cerchio: 'Questo Milan è nato nel 5-0 contro l'Atalanta nel 2019, è servito' ?? - DiMarzio : #SerieA | @acmilan le parole di #Pioli dopo la vittoria contro l'@HellasVeronaFC - Dina036612451 : RT @fabio78official: Il Mister Stefano Pioli racconta a Sky post Verona Milan un retroscena di spogliatoio..... Ibra ha detto nello spogli… - fabbianorozzang : RT @lucapagni: #VeronaMilan #BollettinoMilan (della buonanotte) A tutti quelli che... il Milan ha culo, rosa da quarto posto, Pioli scarso… -

... il copione delpareva ricalcare quello visto contro la Fiorentina, ovvero tante occasioni ... Al tiro al bersaglio ai pali di Montipò hanno partecipato Krunic (scelta azzeccata daper ...Verona, 8 maggio 2020 " A 180' dalla fine del campionato ilsfata il tabu del Bentegodi e della "fatal Verona" e torna in vetta alla classifica in solitaria dopo aver piegato l'Hellas 3 - ...Doppietta dell’azzurro nel giorno del 22° compleanno: e il Var gli nega anche il terzo gol. Florenzi chiude i conti. Pioli torna in vetta ..."Mani sullo scudetto" è l'apertura odierna del Corriere dello Sport. Il Milan passa a Verona (3-1) e a 180' dal termine si riporta a +2 sull'Inter. Pioli in vetta ...