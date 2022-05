Michelle O' Neill in cinque anni ha portato la formazione politica erede dell’Ira a vincere le elezioni

(Di lunedì 9 maggio 2022) Ha affermato di voler «guidare un’agenda per un vero cambiamento» ed «essere un primo ministro per tutti». E, infatti,O’, 45, molto probabilmente, lo sarà. Alleper il rinnovo dell’Assemblea nordirlandese, infatti, il Sinn Féin, la, ha ottenuto il maggior numero di seggi. X ...

Leader del Sinn Féin nell'Ulster è una donna, la 45enneO', che ha subito parlato di "momento storico per la nostra politica e per il nostro popolo". I repubblicani hanno conquistato 27 ...Braccio politico dell'IRA, il Sinn Fein, guidato daO'con il concorso della leader dei nazionalisti repubblicani Mary Lou McDonald, ha conquistato la maggioranza relativa superando ...E, infatti, Michelle O’Neill, 45 anni, molto probabilmente, lo sarà. Alle elezioni per il rinnovo dell’Assemblea nordirlandese, infatti, il Sinn Féin, la formazione politica erede dell’Ira, ha ...Il partito Sinn Féin supera il fronte unionista: le basi vincenti della strategia elettorale e la credibilità dell'ipotesi di una riunificazione nazionale.