"Michelle Hunziker non può condurre": la bomba a poche ore dalla diretta di Striscia la Notizia (Di lunedì 9 maggio 2022) Michelle Hunziker non sarà in conduzione questa sera dietro il banco di Striscia La Notizia. La conduttrice infatti è positiva al Covid 19. Dopo aver effettuato un tampone rapido, la Hunziker è risultata positiva. Ad annunciare l'assenza di Michelle Hunziker è stata la stessa redazione di Striscia che sul profilo Instagram. La Hunziker successivamente si sottoporrà anche a un tampone molecolare per avere la conferma della propria positività. Ma the show must go on, si usa dire. E allora chi affiancherà Gerry Scotti in conduzione questa sera a Striscia? Ci sarà un ritorno di fiamma: a condurre il tg satirico sarà Valeria Graci. Negli scorsi mesi proprio la Graci era stata chiamata a ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 9 maggio 2022)non sarà in conduzione questa sera dietro il banco diLa. La conduttrice infatti è positiva al Covid 19. Dopo aver effettuato un tampone rapido, laè risultata positiva. Ad annunciare l'assenza diè stata la stessa redazione diche sul profilo Instagram. Lasuccessivamente si sottoporrà anche a un tampone molecolare per avere la conferma della propria positività. Ma the show must go on, si usa dire. E allora chi affiancherà Gerry Scotti in conduzione questa sera a? Ci sarà un ritorno di fiamma: ail tg satirico sarà Valeria Graci. Negli scorsi mesi proprio la Graci era stata chiamata a ...

