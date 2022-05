Michele Serra e il triste motivo che spiega perché la bandiera della Terra non esiste | VIDEO (Di lunedì 9 maggio 2022) Ogni Stato ha una sua bandiera, ma la Terra non ne ha una. Il motivo è semplice: l’uomo è riuscito a dividere quel pianeta che, visto dallo spazio, sembra essere unito. Michele Serra ha ripercorso alcune tappe storiche, partendo proprio dai viaggi dei cosmonauti che, nel corso degli anni, hanno descritto quella magnifica palla azzurra che si vede a centinaia di chilometri di distanza. “Evidentemente la guerra è dentro gli uomini. Ce la portiamo appresso ovunque andiamo, come un virus. Saremmo capaci di trasformare qualunque pianeta, nel giro di poche generazioni, in un campo di battaglia.” – Michele Serra a #CTCF da @fabfazio pic.twitter.com/MQdOfpBU2I — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) May 8, 2022 Michele Serra e il ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 9 maggio 2022) Ogni Stato ha una sua, ma lanon ne ha una. Ilè semplice: l’uomo è riuscito a dividere quel pianeta che, visto dallo spazio, sembra essere unito.ha ripercorso alcune tappe storiche, partendo proprio dai viaggi dei cosmonauti che, nel corso degli anni, hanno descritto quella magnifica palla azzurra che si vede a centinaia di chilometri di distanza. “Evidentemente la guerra è dentro gli uomini. Ce la portiamo appresso ovunque andiamo, come un virus. Saremmo capaci di trasformare qualunque pianeta, nel giro di poche generazioni, in un campo di battaglia.” –a #CTCF da @fabfazio pic.twitter.com/MQdOfpBU2I — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) May 8, 2022e il ...

