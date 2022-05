Michael Keaton interpreterà e dirigerà il thriller Knox Goes Away (Di lunedì 9 maggio 2022) Michael Keaton torna dietro la macchina da presa per il thriller Knox Goes Away, dove interpreterà un killer affetto da demenza. Seconda regia per Michael Keaton. Il divo americano si prepara a dirigere e interpretare il thriller Knox Goes Away, secondo progetto che lo vedrà anche dietro la macchina da presa dopo The Merry Gentleman del 2008. Michael Keaton, che presto rivedremo nel ruolo di Bruce Wayne/Batmaan in The Flash, dirigerà usando la sceneggiatura di Gregory Poirier che segue le vicende di un killer a contratto che deve sfuggire alla polizia prima che la demenza che gli è stata diagnosticata si manifesti. Nel ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 9 maggio 2022)torna dietro la macchina da presa per il, doveun killer affetto da demenza. Seconda regia per. Il divo americano si prepara a dirigere e interpretare il, secondo progetto che lo vedrà anche dietro la macchina da presa dopo The Merry Gentleman del 2008., che presto rivedremo nel ruolo di Bruce Wayne/Batmaan in The Flash,usando la sceneggiatura di Gregory Poirier che segue le vicende di un killer a contratto che deve sfuggire alla polizia prima che la demenza che gli è stata diagnosticata si manifesti. Nel ...

