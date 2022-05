“Mi sono dovuta fermare”. Soleil Sorge, l’assenza che ha preoccupato il pubblico: “Mi è successo” (Di lunedì 9 maggio 2022) Dopo il GF Vip per lei è iniziata una nuova vita. È il destino di molti concorrenti del reality condotto da Alfonso Signorini, il ritorno alla ‘normalità’ è in realtà un tuffo nella notorietà. Almeno è quello che succede spesso. Ed è successo anche a Soleil Sorge. L’influencer, protagonista nella Casa della famosa ‘chimica artistica’ con Alex Belli e poi del pericoloso triangolo che ha coinvolto Delia Duran, ha intrapreso numerosi progetti. Scomparendo per un po’ dai social. Ma è tornata… Interviste, ospitate a programmi e poi giudice a “La Pupa e il Secchione”, è un periodo davvero molto impegnativo per Soleil Sorge che ovviamente non intende tirarsi indietro. Però guai ad esagerare. Certe tensioni si fanno sentire. Recentemente, ad esempio, è parso evidente che il rapporto con Alex non è più ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 9 maggio 2022) Dopo il GF Vip per lei è iniziata una nuova vita. È il destino di molti concorrenti del reality condotto da Alfonso Signorini, il ritorno alla ‘normalità’ è in realtà un tuffo nella notorietà. Almeno è quello che succede spesso. Ed èanche a. L’influencer, protagonista nella Casa della famosa ‘chimica artistica’ con Alex Belli e poi del pericoloso triangolo che ha coinvolto Delia Duran, ha intrapreso numerosi progetti. Scomparendo per un po’ dai social. Ma è tornata… Interviste, ospitate a programmi e poi giudice a “La Pupa e il Secchione”, è un periodo davvero molto impegnativo perche ovviamente non intende tirarsi indietro. Però guai ad esagerare. Certe tensioni si fanno sentire. Recentemente, ad esempio, è parso evidente che il rapporto con Alex non è più ...

