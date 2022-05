“Mi candido alle politiche del 2023 per quei cittadini che mi chiedono di impegnarmi per una giustizia giusta” | annuncia Palamara

Leggi su italiasera

(Di lunedì 9 maggio 2022) E’ un Paese strano il nostro, dove – ovviamente ‘generalizziamo’ – accanto ad un disperato bisogno di civiltà, spesso affianchiamo il fittizio ‘valore’ attribuito alla popolarità. Dunque non importa – o perlomeno, passa in secondo piano – il motivo per cui una persona si è improvvisamente trovata al centro delle attenzioni, nell’ambito della società è comunque un persona che ‘conta’, non uno sconosciuto qualsiasi. Ora, in fatto di ‘rettitudine’, non vogliamo prendere ad esempio l’esatto estremo che caratterizza civiltà lontane dalla nostra, come quella giapponese dove, un manager, un alto funzionario, o un politico, quando ‘falliscono’ pubblicamente, in ‘automatico’ pensano subito al suicidio per la vergogna provata. Da noi è invece l’opposto, ‘nessuno si dimette mai’ e, qualora qualcuno riesca ad essere cacciato dalla porta, poi ‘rientra dalla finestra’ in un tripudio ...