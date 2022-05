Mezze stagioni e rischio pediculosi: come prevenire e combattere l’infestazione (Di lunedì 9 maggio 2022) È arrivata la primavera e, con lei, temperature miti che favoriscono il proliferare dei pidocchi, soprattutto sulle teste dei più piccoli. Questi piccoli insetti sono ospiti indesiderati e fastidiosi, con i quali bisogna spesso fare i conti in primavera, a fronte delle temperature tipiche delle Mezze stagioni. Prevenzione e cura Il primo trattamento da effettuare per combattere i pidocchi è lo shampoo specifico, da tenere sul cuoio capelluto per diversi minuti; un procedimento da ripetere a distanza di pochi giorni. C’è poi da lavare i vestiti con acqua calda, nonché pulire il divano, le federe e qualsiasi indumento che possa essere venuto a contatto con la testa infestata dai pidocchi. Per una settimana sarebbe opportuno usare sui capelli un pettine per lendini a denti fini, per eliminare le uova più velocemente. I prodotti ... Leggi su filodirettomonreale (Di lunedì 9 maggio 2022) È arrivata la primavera e, con lei, temperature miti che favoriscono il proliferare dei pidocchi, soprattutto sulle teste dei più piccoli. Questi piccoli insetti sono ospiti indesiderati e fastidiosi, con i quali bisogna spesso fare i conti in primavera, a fronte delle temperature tipiche delle. Prevenzione e cura Il primo trattamento da effettuare peri pidocchi è lo shampoo specifico, da tenere sul cuoio capelluto per diversi minuti; un procedimento da ripetere a distanza di pochi giorni. C’è poi da lavare i vestiti con acqua calda, nonché pulire il divano, le federe e qualsiasi indumento che possa essere venuto a contatto con la testa infestata dai pidocchi. Per una settimana sarebbe opportuno usare sui capelli un pettine per lendini a denti fini, per eliminare le uova più velocemente. I prodotti ...

