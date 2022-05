Mercedes | Russell davanti a Hamilton | cosa succede all’ex campione?

(Di lunedì 9 maggio 2022) Il Gran Premio di Miami ha confermato una doppia realtà che, almeno per il momento, sembra difficile da confutare: lacontinua ad arrancare rispetto alle rivali Red Bull e Ferrari e Georgeriesce a guidare meglio del compagno di squadra, exdel mondo, Lewis. Due situazioni impronosticabili sulle quali, giornalmente, il team guidato da Toto Wolff s’interroga con attenzione. Il giovane rampante èall’espertonella classifica dedicata ai piloti della Formula 1 di questo Mondiale 2022 e l’ultima corsa statunitense non è riuscita ad invertire il trend stagione conche ha chiuso. Una storia che, a lungo andare, potrebbe innervosire il numero quarantaquattro ed ...

La Gazzetta dello Sport

Formula 1 GP Miami - Classifica Max Verstappen - Red Bull Charles Leclerc - Ferrari Carlos Sainz - Ferrari Sergio Perez - Red Bull George Russell - Mercedes Lewis Hamilton - Mercedes
Terzo Sergio Perez (Red Bull) a quota 66 punti, davanti a George Russell. Recupera terreno Carlos Sainz, che grazie al terzo posto in quel di Miami con la sua Ferrari riscatta gli zeri delle ultime gare.
La Mercedes a piccoli passi a Miami mostra segnali di ripresa. Si conferma terza forza del mondiale dopo Red Bull e Ferrari.