Meghan e Harry banditi dalla Regina: la vendetta dei duchi del Sussex e le tensioni per il giubileo (Di lunedì 9 maggio 2022) L’annuncio della Regina ha scatenato una reazione a catena dei Sussex, che non sembrano intenzionati a rimanere nell’ombra. Anzi. Potrebbero rubare la scena al giubileo con i figli, scatenando l’ira di William e Kate che si stanno facendo in quattro per le celebrazioni. E rimane aperta la questione Netflix che potrebbe creare non pochi problemi Se all’inizio abbiamo tutti creduto che Harry avrebbe bidonato, assieme a Meghan, le celebrazioni in pompa magna per il giubileo di Platino della Regina Elisabetta II, mi sa che dovremo ricrederci. Come abbiamo visto in questo articolo, recentemente sono circolati alcuni rumors sul fatto che Harry, attualmente impegnato in una serie di partite di Polo a Montecito e dintorni che si terranno ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 9 maggio 2022) L’annuncio dellaha scatenato una reazione a catena dei, che non sembrano intenzionati a rimanere nell’ombra. Anzi. Potrebbero rubare la scena alcon i figli, scatenando l’ira di William e Kate che si stanno facendo in quattro per le celebrazioni. E rimane aperta la questione Netflix che potrebbe creare non pochi problemi Se all’inizio abbiamo tutti creduto cheavrebbe bidonato, assieme a, le celebrazioni in pompa magna per ildi Platino dellaElisabetta II, mi sa che dovremo ricrederci. Come abbiamo visto in questo articolo, recentemente sono circolati alcuni rumors sul fatto che, attualmente impegnato in una serie di partite di Polo a Montecito e dintorni che si terranno ...

