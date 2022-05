Mbappé avvistato a Madrid: solo turismo o firma col Real in vista? (Di lunedì 9 maggio 2022) E' il segreto di Pulcinella, ma l'arrivo a Madrid di Kylian Mbappé non può non far notizia, anche se in molti danno ormai per scontato il passaggio del francese dal Psg al Real. L'attaccante, ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 9 maggio 2022) E' il segreto di Pulcinella, ma l'arrivo adi Kyliannon può non far notizia, anche se in molti danno ormai per scontato il passaggio del francese dal Psg al. L'attaccante, ...

Advertising

fanpage : Mbappé vola a Madrid, ma non è come sembra ?? - MilanSpazio : Mbappè avvistato in città: sta per cambiare squadra! (FOTO) - gilnar76 : FOTO – Futuro Mbappè, avvistato in città: nuovo accordo trovato? #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio #Sscnapoli… - Spazio_J : Avvistato in città, Mbappé sta firmando per il nuovo club (FOTO) - - Spazio_J : Avvistato in città, Mbappè sta firmando per il nuovo club (FOTO) - -

Mbappé avvistato a Madrid: solo turismo o firma col Real in vista E' il segreto di Pulcinella, ma l'arrivo a Madrid di Kylian Mbappé non può non far notizia, anche se in molti danno ormai per scontato il passaggio del francese dal Psg al Real. L'attaccante, accompagnato dai fratelli Hakimi, l'ex interista Achraf e Nabil, sta ... Mbappé e a Madrid! Il blitz dell'asso francese scatena i rumors, ma il PSG non ha ancora perso le speranze Commenta per primo Colpo di scena nel bel mezzo della giornata: Kylian Mbappé è a Madrid (foto di Cadena Cope ) , approfittando dei tre giorni di riposo concessi dal Paris ...francese è stato avvistato ... E' il segreto di Pulcinella, ma l'arrivo a Madrid di Kyliannon può non far notizia, anche se in molti danno ormai per scontato il passaggio del francese dal Psg al Real. L'attaccante, accompagnato dai fratelli Hakimi, l'ex interista Achraf e Nabil, sta ...Commenta per primo Colpo di scena nel bel mezzo della giornata: Kylianè a Madrid (foto di Cadena Cope ) , approfittando dei tre giorni di riposo concessi dal Paris ...francese è stato...