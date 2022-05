Martina Colombari mostra il “lato b” | ma sull’ex Miss Italia piovono critiche

Leggi su newstv

(Di lunedì 9 maggio 2022), una donna bellissima che ha dedicato la sua intera carriera al mondo dello spettacolo e della televisionena. L’avete mai vista così? Si èta ancora una volta, ma i giudizi non sono stati esattamente positivi., chi non la conosce? Nata a Riccione il 10 luglio 1975, è nota a tantissime persone come attrice e conduttrice televisiva e come ex modellana. E proprio come modella, è stata elettanel 1991.(Web source)Ha avuto relazioni con uomini di rilievo nel mondo dello sport; Alberto Tomba, col quale è stata legata dal 1991 al 1995, ed Alessandro Costacurta. Con l’ex calciatore del Milan, si è sposata nel 2004 ed ha ...