Martina Colombari | la fotografia incanta tutti

Leggi su formatonews

(Di lunedì 9 maggio 2022) Ancora una volta,infiamma il web con una foto sul suo profilo Instagram. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta e come hanno reagito i fan. Da semprecon la sua bellezza e sensualità, fisico statuario e fascino a non finire. La modella ha da poco compiuto 46 anni, ma per lei il tempo sembra non passare mai. Qualche ora fa ha lasciato i fan a bocca aperta con un’altra foto mozzafiato.tutto con una foto su IgModella, attrice e conduttrice, lanegli anni ha conquistato il cuore del pubblico sia per la sua bellezza che per la sua semplicità. Nel 1991 ha vinto Miss Italia e da quel momento è riuscita a prendere il ...