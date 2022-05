Mariupol | nuovi bombardamenti su Azovstal Sirene di allarme a Kiev

(Di lunedì 9 maggio 2022) (Adnkronos) – La Russia ha ripreso inell’area dell’acciaieriadi. Lo fa sapere il canale ucraino Ukraine Now, citando lo Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine. Secondo il sito di notizie, le ostilità continuano a Rubizhne, nella regione di Luhansk. Atornano a suonare ledell’aereo, ha riferito l’inviato di Sky News nella capitale ucraina. E “in serata il nemico ha sparato sulla regione di Odessa” riporta Ukraine Now, citando il portavoce dell’Ova, (l’amministrazione regionale), Serhiy Bratchuk. Oggi a Odessa l’incontro tra il primo ministro ucraino, Denis Shmygal, e il presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel, “è stato interrotto dall’allerta per il raid aereo e dai missili lanciati dall’aggressore vicino a ...

Putin come Hitler: "Solo un pazzo può sperare di ripetere 2194 giorni di guerra. È condannato. È stato maledetto da milioni di antenati. E per questo perderà tutto", dice Zelensky, mentre a Mosca in s ...