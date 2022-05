Mariupol, allarme rosso: 'I russi pianificano l'uso di armi chimiche sull'acciaieria Azovstal dall'11 maggio' (Di lunedì 9 maggio 2022) Massima allerta a Mriupol. Secondo il rappresentante del Consiglio comunale di Mariupol, Oleksandr Lashyn, 'i russi stanno pianificando di utilizzare le armi chimiche sullo stabilimento Azovstal a ... Leggi su globalist (Di lunedì 9 maggio 2022) Massima allerta a Mriupol. Secondo il rappresentante del Consiglio comunale di, Oleksandr Lashyn, 'istanno pianificando di utilizzare leo stabilimentoa ...

