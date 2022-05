Mariupol | acciaieria Azovstal di nuovo sotto attacco russo

(Di lunedì 9 maggio 2022) E' ripreso l'assaltoall'di. Lo denunciano le autorità ucraine, come riporta Ukrinform. 'Dopo che un convoglio dell'Onu ha lasciato la regione di Donetsk, le forze ...

E' ripreso l'assalto russo all'Azovstal di. Lo denunciano le autorità ucraine, come riporta Ukrinform. 'Dopo che un convoglio dell'Onu ha lasciato la regione di Donetsk, le forze di occupazione hanno iniziato a ...Parata del 9 maggio anche a, città occupata dalle forze russe, dove la resistenza ucraina combatte solo nell'Azovstal. Le immagini sono state postate da Nexta Tv, media ...Siate vigili e attenti" è l'invito delle autorità locali alla popolazione. Le truppe russe hanno pure ripreso l'assalto all'acciaieria Azovstal di Mariupol: lo ha reso noto su Telegram il consigliere ...IL DRAMMA DI AZOVSTAL – Cinquanta tra donne, bambini e anziani sono stati evacuati dall’acciaieria di Azovstal oggi, ma non è stato possibile raccogliere i residenti di Mariupol sulla via del ritorno ...