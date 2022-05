(Di lunedì 9 maggio 2022) Durante il suo editoriale scritto per calciomercato.com, il giornalistaha parlato delle differenze traed Inter, usando parole che lasciano parecchio allibiti: “Tra ilc’è una diversità non sottolineata che giudico importante. Essere diversi non significa necessariamente essere migliori, ma avere altre caratteristiche che possono incidere.ha tutti giocatori europei, di nascita e di origine, compresi i sudamericani. C’è un unico giocatore, Dumfries, questo portaad avere un gioco lineare, verticale, duro, di buona corsa. Ilha in campo sempre cinque/sei giocatori, più morbidi, più, più istintivi, ...

sportface2016 : Mario #Sconcerti: "L'#Inter ha un solo nero, il #Milan ha sei afro-caraibici più tecnici e potenti"

