Mario Sconcerti e quel discorso sulla “mescolanza di razze” nella rosa del Milan (Di lunedì 9 maggio 2022) Sta facendo molto discutere un editoriale di Mario Sconcerti comparso su calciomercato.com nel quale il giornalista, descrivendo le differenze tra Inter e Milan – le due squadre rimaste a contendersi lo Scudetto – e lodando l’eterogeneità della rosa dei rossoneri, ha parlato esplicitamente di “razze”. “Il Milan ha in campo sempre cinque/sei giocatori afro-caraibici, più morbidi, spesso tecnici, più istintivi, più potenti – dice Sconcerti – credo da molto che una squadra, per essere grande, debba mescolare le etnie dei suoi giocatori, perché ogni origine diversa porta a idee di gioco diverse, a qualità complementari. Naturalmente non è obbligatorio, ma con una mescolanza di razze hai movimenti diversi, culture diverse e quindi ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 9 maggio 2022) Sta facendo molto discutere un editoriale dicomparso su calciomercato.com nel quale il giornalista, descrivendo le differenze tra Inter e– le due squadre rimaste a contendersi lo Scudetto – e lodando l’eterogeneità delladei rossoneri, ha parlato esplicitamente di “”. “Ilha in campo sempre cinque/sei giocatori afro-caraibici, più morbidi, spesso tecnici, più istintivi, più potenti – dice– credo da molto che una squadra, per essere grande, debba mescolare le etnie dei suoi giocatori, perché ogni origine diversa porta a idee di gioco diverse, a qualità complementari. Naturalmente non è obbligatorio, ma con unadihai movimenti diversi, culture diverse e quindi ...

Advertising

PotereaiSith : RT @liottagio: 'Il negro però non puoi metterlo regista perché in quel ruolo si deve ragionare.' Mario Sconcerti - neXtquotidiano : Mario #Sconcerti e quel discorso sulla “mescolanza di razze” nella rosa del Milan - KunGrax : RT @liottagio: 'Il negro però non puoi metterlo regista perché in quel ruolo si deve ragionare.' Mario Sconcerti - francescobonfi_ : RT @liottagio: 'Il negro però non puoi metterlo regista perché in quel ruolo si deve ragionare.' Mario Sconcerti - AleVarrialepig : RT @liottagio: 'Il negro però non puoi metterlo regista perché in quel ruolo si deve ragionare.' Mario Sconcerti -