Marco Mengoni pubblica il video del nuovo singolo No Stress (Di lunedì 9 maggio 2022) , in radio e su tutte le piattaforme digitali Esce oggi, lunedì 9 maggio, il videoclip ufficiale di No Stress, il nuovo singolo di Marco Mengoni, in radio dal 6 maggio e già disponibile su tutte le piattaforme digitali. No Stress è un inno energico e vitale, un invito a trovare il proprio spazio godendosi tutti i piccoli momenti che costituiscono la nostra quotidianità, quando i nostri gesti si trasformano quasi in un mantra che ci allontana dalla frenesia dei nostri tempi. Questa è anche l’idea al centro del videoclip – con cui prosegue la collaborazione tra Marco Mengoni e il regista Roberto Ortu, iniziato con Ma stasera, il brano che ha dato il via al progetto Materia. In un ambiente dall’atmosfera rilassante, ... Leggi su spettacolo.eu (Di lunedì 9 maggio 2022) , in radio e su tutte le piattaforme digitali Esce oggi, lunedì 9 maggio, ilclip ufficiale di No, ildi, in radio dal 6 maggio e già disponibile su tutte le piattaforme digitali. Noè un inno energico e vitale, un invito a trovare il proprio spazio godendosi tutti i piccoli momenti che costituiscono la nostra quotidianità, quando i nostri gesti si trasformano quasi in un mantra che ci allontana dalla frenesia dei nostri tempi. Questa è anche l’idea al centro delclip – con cui prosegue la collaborazione trae il regista Roberto Ortu, iniziato con Ma stasera, il brano che ha dato il via al progetto Materia. In un ambiente dall’atmosfera rilassante, ...

Advertising

AmiciUfficiale : Il ritmo pazzesco di 'No stress' e tutta la carica e lo stile di Marco Mengoni ora sul palco della Semifinale! ?????… - WittyTV : La nostra Giulia ha intervistato per noi Marco Mengoni ?? Il risultato? Un'#IntervistaStabile assolutamente imperdib… - WittyTV : Che spettacolo la Semifinale di #Amici21! State cantando anche voi insieme a Marco Mengoni la sua 'No stress'? ????… - cuorelento : RT @indueminuti: Marco Mengoni balla Dorado by Mahmood - Martyriccel92 : RT @pezzodiphi: MA IL TASTE DI MARCO MENGONI CHE L'ANNO SCORSO HA SEGUITO L’EDIZIONE E PER IL BALLO TIFAVA GIULIA E PER IL CANTO TIFAVA SAN… -